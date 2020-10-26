«Реал Сосьедад» обыграл «Уэску» и вернулся на первое место в чемпионате Испании

«Реал Сосьедад» в матче 7-го тура чемпионата Испании обыграл «Уэску» со счетом 4:1.

Дубль на счету Микеля Оярсабаля, еще по голу у хозяев забили Порту и Александр Исак. Гости ответили точным ударом Пафаэля Мира.

После этого матча «Реал Сосьедад» с 14 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Уэска» с 5 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

7-й тур

«Реал Сосьедад» — «Уэска» — 4:1 (1:0)

Голы: Оярсабаль, 35 — с пенальти (1:0). Мир, 46 (1:1). Оярсабаль, 54 (2:1). Порту, 68 (3:1). Исак, 75 (4:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос, Д.Сильва (Саньян, 76), Порту (Баутиста, 76), Гуриди (Мерино, 63), Субименди, Виллиан Жозе (Исак, 63), Оярсабаль (Роберто Лопес, 76).

«Уэска»: Ан.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Маффео (Онтиверос, 72), Галан (Г.Сильва, 71), Москера, Борха, Сеоане (Нвакали, 71), Рамирес (Серхио Гомес, 56), Мир, Феррейро (Эскриче, 56).

Предупреждения: Элустондо, 23. Эскриче, 60. Оярсабаль, 64.

Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).

25 октября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».