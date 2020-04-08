Смолов заявил о желании остаться в Испании на следующий сезон

Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram-эфире Александра Кержакова рассказал, куда также мог перейти. Он выступает за команду из Виго на правах аренды из «Локомотива».

— Почему «Сельта»? Все произошло спонтанно, — рассказал Смолов. — Было предложение от «Фейеноорда» под конец трансферного окна, но «Локо» отказался. Интересовался «Вильярреал», но до конкретики не дошли, в итоге они выкупили Пако Алькасера у дортмундской «Боруссии». Было предложение от «Вест Бромвича», тоже незадолго до конца трансферного окна. А потом была «Сельта». Мне Герман (Ткаченко, агент Смолова — Прим. «СЭ») сказал, что нужно было быстро принять решение. Поговорили с тренером «Сельты», на следующий день начались переговоры, и «Локо» согласился. Я говорил с Кикнадзе, они пошли навстречу. Не зря ли я перешел? Точно не зря. Я хочу остаться в Испании в следующем сезоне.