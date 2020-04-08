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Смолов сделал выбор между Краснодаром и Виго

18:20
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram-эфире Александра Кержакова рассказал о городе Виго. Он выступает за испанскую команду на правах аренды из «Локомотива».

— Когда я узнал, что в Виго 500 тысяч населения, ожидал худшего, — сказал Смолов. — Но мне Виго понравился. Люди очень много гуляют. Я тоже люблю гулять вечером по берегу. Если выбирать между Виго и Краснодаром, то, наверное, все-таки Виго. Но в Краснодаре я играл в свой лучший футбол.

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