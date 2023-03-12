«Севилья» одержала волевую победу «Альмерией» в матче ла лиги

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«Севилья» дома обыграла «Альмерию» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет в матче открыл форвард гостей Серджио Акиеме, забив гол на 3-й минуте встречи.

В концовке первого тайма нападающий «Севильи» Лукас Окампос сравнял счет. На 73-й минуте Эрик Ламела вывел свою команду вперед.

«Альмерия» располагается на 19-й строчке турнирной таблицы ла лиги, набрав 25 очков за 25 матчей.

«Севилья» занимает 13-е место с 28 очками за 25 игр.