«Вильярреал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче ла лиги

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«Вильярреал» дома сыграл вничью с «Бетисом» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:1.

В составе гостей забил Борха Иглесиас на 38-й минуте матча.

На 55-й минуте встречи счет сравнял нападающий «желтой субмарины» Йереми Пино.

«Вильярреал» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 38 очков за 25 матчей.

«Бетис» находится на 5-м месте с 42 очками за 25 игр.