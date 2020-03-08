«Сельта» продлила беспроигрышную серию до пяти матчей, Смолов после замены получил желтую карточку

«Хетафе» в домашнем матче 27-го утра чемпионата Испании сыграл вничью с «Сельтой» — 0:0. На 82-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления полузащитника Мауро Арамбарри. Нападающего гостей Федора Смолова заменили на 70-й минуте, а на 75-й он получил желтую карточку за неспортивное поведение.

«Хетафе» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сельта» (26) — 17-я. Беспроигрышная серия команды из Виго составляет пять матчей.

Чемпионат Испании. Лига 1

27-й тур

«Хетафе» — «Сельта» — 0:0

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Суарес (Кабако, 84), Даконам, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Этебо (Кенеди, 70), Хорхе Молина (Анхель, 60), Мата.

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Мурильо, Айду, Рафинья (Мендес, 63), Окай Йокушлу, Брадарич, Смолов (Фернандес, 70), Мина (Систо, 90).

Предупреждения: Араухо, 32. Кукурелья, 45+1. Максимович, 54. Арамбарри, 55. Мальо, 57. Бланко, 60. Мата, 71. Суарес, 72. Смолов, 74. Фернандес, 81.

Удаление: Арамбарри, 82.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

7 марта. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».