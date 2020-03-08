«Сельта» продлила беспроигрышную серию до пяти матчей, Смолов после замены получил желтую карточку
«Хетафе» в домашнем матче 27-го утра чемпионата Испании сыграл вничью с «Сельтой» — 0:0. На 82-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления полузащитника Мауро Арамбарри. Нападающего гостей Федора Смолова заменили на 70-й минуте, а на 75-й он получил желтую карточку за неспортивное поведение.
«Хетафе» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сельта» (26) — 17-я. Беспроигрышная серия команды из Виго составляет пять матчей.
Чемпионат Испании. Лига 1
27-й тур
«Хетафе» — «Сельта» — 0:0
«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Суарес (Кабако, 84), Даконам, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Этебо (Кенеди, 70), Хорхе Молина (Анхель, 60), Мата.
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Мурильо, Айду, Рафинья (Мендес, 63), Окай Йокушлу, Брадарич, Смолов (Фернандес, 70), Мина (Систо, 90).
Предупреждения: Араухо, 32. Кукурелья, 45+1. Максимович, 54. Арамбарри, 55. Мальо, 57. Бланко, 60. Мата, 71. Суарес, 72. Смолов, 74. Фернандес, 81.
Удаление: Арамбарри, 82.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
7 марта. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/