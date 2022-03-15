«Реал» может стать основным претендентом на Холанна

«Реал» продолжает интересоваться форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлином Холанном, сообщает журналист Ян Оге Фьертофт.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Барселона» — главные претенденты на футболиста. Сам форвард хочет выступать в ла лиге.

«Сага о Холанне находится на завершающей стадии. Я думаю, что «Реал» и «Сити» будут главными претендентами на Холанна», — сказал Фьертофт.

Сумма отступных за норвежца — 75 миллионов евро. Холанд в этом сезоне забил 16 голов в 15 матчах бундеслиги.