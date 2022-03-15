«Ньюкасл» интересуется голкипером «Атлетико» Облаком

«Ньюкасл» хочет подписать голкипера «Атлетико» Яна Облака, сообщает Goal.

По данным источника, летом 2022 года вратарь станет открытым для трансферов. Контракт Облака истекает через 18 месяцев, скорее всего, мадридцы захотят заработать на его переходе, пока цена на него не начала падать. «Ньюкасл» следит за результатами Облака.

Облак хочет продолжить карьеру в АПЛ, но только в том клубе, который будет бороться за титулы.

«Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко.