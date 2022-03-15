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Сегодня, 13:28

«Ньюкасл» интересуется голкипером «Атлетико» Облаком

Виктория Кравченко
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«Ньюкасл» хочет подписать голкипера «Атлетико» Яна Облака, сообщает Goal.

По данным источника, летом 2022 года вратарь станет открытым для трансферов. Контракт Облака истекает через 18 месяцев, скорее всего, мадридцы захотят заработать на его переходе, пока цена на него не начала падать. «Ньюкасл» следит за результатами Облака.

Облак хочет продолжить карьеру в АПЛ, но только в том клубе, который будет бороться за титулы.

«Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко.

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1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
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Карим Бензема

Реал

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
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Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

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Гомес Рауль де Томас

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