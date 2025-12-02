Полузащитник «Барселоны» Де Йонг пропустит матч против «Атлетико» из-за болезни

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг пропустит матч 19-го тура Ла лиги против «Атлетико», сообщает пресс-служба клуба.

28-летний футболист не сможет принять участия в игре из-за болезни.

Матч пройдет 2 декабря на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне голландец сыграл 15 матчей во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами.