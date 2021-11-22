Педри стал обладателем премии Golden Boy

Издание Tuttosport объявило имя лауреата премии Golden Boy. Им стал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри.

Приз вручается лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года. Официальная церемония вручения пройдет 15 декабря в Турине.

В прошлом году награду получил нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн.