«Бавария» хочет приобрести игрока «Барселоны» Педри

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Педри, сообщает AS.

По информации источника, мюнхенский клуб уже контактировал с окружением 18-летнего игрока. «Бавария» готова платить Педри в 4 раза больше, чем он получает в «Барселоне».

Также немецкий клуб готов побить свой трансферный рекорд ради перехода Педри. На данный момент максимальная сумма, уплаченная чемпионами Германии за трансфер, составляет 80 млн евро за переход Люки Эрнандеса из «Атлетико» в 2019-м.

Как сообщает источник, мюнхенский клуб хочет оформить трансфер полузащитника зимой или следующим летом.

Контракт Педри с «Барселоной» действует до конца июня 2026 года. В соглашении игрока прописана сумма отступных в 1 миллиард евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании футболист сыграл 2 матча и пока не отметился результативными действиями.