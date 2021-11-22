Хави хочет подписать в «Барселону» нападающего «Аль-Садда» Бунеджа
13:39
Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в трансфере нападающего «Аль-Садда» Багдада Бунеджа, сообщает Diario Sport.
По информации источника, кандидатура 29-летнего нападающего рассматривается из-за ограниченных финансовых возможностей каталонского клуба, а также большого количества травм игроков группы атаки.
Бунеджа играет за «Аль-Садд» с 2015 года. На его счету 128 голов в 108 матчах чемпионате Катара.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/barca/xavi-interested-in-bringing-an-al-sadd-forward-to-barca-12882365
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