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Хави хочет подписать в «Барселону» нападающего «Аль-Садда» Бунеджа

13:39
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Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в трансфере нападающего «Аль-Садда» Багдада Бунеджа, сообщает Diario Sport.

По информации источника, кандидатура 29-летнего нападающего рассматривается из-за ограниченных финансовых возможностей каталонского клуба, а также большого количества травм игроков группы атаки.

Бунеджа играет за «Аль-Садд» с 2015 года. На его счету 128 голов в 108 матчах чемпионате Катара.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/xavi-interested-in-bringing-an-al-sadd-forward-to-barca-12882365

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Карен Саркисян все материалы автора

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