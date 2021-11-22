Хави хочет подписать в «Барселону» нападающего «Аль-Садда» Бунеджа

Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в трансфере нападающего «Аль-Садда» Багдада Бунеджа, сообщает Diario Sport.

По информации источника, кандидатура 29-летнего нападающего рассматривается из-за ограниченных финансовых возможностей каталонского клуба, а также большого количества травм игроков группы атаки.

Бунеджа играет за «Аль-Садд» с 2015 года. На его счету 128 голов в 108 матчах чемпионате Катара.