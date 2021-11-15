Дембеле первым приехал на тренировку «Барселоны». Ранее его оштрафовали за опоздание

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле первым приехал на тренировку команды, которая пройдет 15 ноября, сообщает журналист Алекс Пинтанель в Twitter.

На прошлой неделе Дембеле получил первый штраф при Хави. Француз приехал на базу в 8.33, хотя игроки должны приезжать не позднее, чем за полтора часа до старта занятия, которое было назначено на 10.00.

Правила штрафов в «Барселоне» возродил Хави, который был представлен как тренер команды неделю назад.