Альварес не попал в заявку «Атлетико» на матч первого тура Ла лиги

Нападающий Хулиан Альварес не вошел в заявку «Атлетико» на матч 1-го тура чемпионата Испании против «Малаги», сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Встреча состоится в Мадриде в среду, 19 августа, и начнется в 22.00 по московскому времени. Ранее «Атлетико» сообщил, что после отдыха по окончании чемпионата мира Альварес прошел медицинское обследование и начал подготовку к сезону по индивидуальной программе.

После ЧМ-2026 аргентинец заявил о желании покинуть мадридский клуб. По данным испанских СМИ, «Барселона» готова предложить за форварда 130 миллионов евро.

26-летний Альварес связан контрактом с «Атлетико» до июня 2030 года.