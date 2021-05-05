Фати предстоит вторая операция на колене

Нападающему «Барселоны» Ансу Фати сделают вторую операцию на колене, сообщает Goal.

По информации источника, восстановление 18-летнего испанца от разрыва мениска требует повторного медицинского вмешательства. Сообщается, что операция состоится на следующей неделе.

В сезоне-2020/21 Фати провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи. Футболист не появлялся на поле с ноября 2020 года.