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Фати предстоит вторая операция на колене

08:15
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Нападающему «Барселоны» Ансу Фати сделают вторую операцию на колене, сообщает Goal.

По информации источника, восстановление 18-летнего испанца от разрыва мениска требует повторного медицинского вмешательства. Сообщается, что операция состоится на следующей неделе.

В сезоне-2020/21 Фати провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи. Футболист не появлялся на поле с ноября 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/fati-to-undergo-second-knee-operation-at-barcelona-as-he-is/1878wcz6w4ff31x4gsrfwo4ays

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