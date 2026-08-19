13-летняя дочь Модрича перешла в академию «Реала»

Дочь бывшего полузащитника «Реала» Луки Модрича Эма перешла в академию мадридского клуба, сообщает Madrid Xtra.

Футболистка присоединилась к женской юношеской команде сливочных. Ранее она выступала за юношескую команду «Милана». 13-летняя Эма Модрич — старшая дочь Луки Модрича и его супруги Вани Боснич.

40-летний хорватский хавбек играл за «Реал» с 2012 по 2025 год, после чего подписал контракт с «Миланом».