Дубль Обамеянга помог «Барселоне» обыграть «Валенсию»

«Барселона» на выезде победила «Валенсию» (4:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Дубль в составе победителей сделал Пьер-Эмерик Обамеянг. Он отличился на 23-й и 38-й минутах.

Также у «Барсы» забивали Френки де Йонг и Педри. У «Валенсии» гол в активе Карлоса Солера. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев остался на скамейке запасных.

«Барселона» набрала 42 очка. Команда на данный момент занимает четвертое место. У «Валенсии» 30 очков и 12-е место.