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Сегодня, 20:10

Дубль Обамеянга помог «Барселоне» обыграть «Валенсию»

Евгений Петров
Корреспондент
Пьер-Эмерик Обамеянг (справа) в своем стиле отпраздновал первый гол в «Барселоне».
Фото Reuters

«Барселона» на выезде победила «Валенсию» (4:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Дубль в составе победителей сделал Пьер-Эмерик Обамеянг. Он отличился на 23-й и 38-й минутах.

Также у «Барсы» забивали Френки де Йонг и Педри. У «Валенсии» гол в активе Карлоса Солера. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев остался на скамейке запасных.

«Барселона» набрала 42 очка. Команда на данный момент занимает четвертое место. У «Валенсии» 30 очков и 12-е место.

Испания. Лига 1. 25-й тур
20 февр, 18:15. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:4
Барселона
Голы
Обамеянг, 23 (0:1), де Йонг, 32 (0:2), Обамеянг, 38 (0:3), Солер, 52 (1:3), Педри, 63 (1:4)
Валенсия
Мамардашвили Гильямон (Гомес, 46) Диакаби Хосе Гайя (Лато, 66) Альдерете (Эрай Джемерт, 85) Фулькье Солер Мориба (Рачич, 66) Гонсалу Гедеш Дуро (Маркос Андре, 85) Хиль
Барселона
тер Штеген Дест Араухо Жорди Альба Гарсия (Мингеса, 46) Бускетс де Йонг (Педри, 60) Гави (Траоре, 81) Дембеле (Гонсалес, 71) Торрес Обамеянг (де Йонг, 82)
Предупреждения
Мориба 53’, Дуро 56’, Лато 76’, Солер 77’  -  Жорди Альба 35’, Араухо 56’, Гонсалес 72’, Дест 90+3’
Судьи
Гранде (Испания)

Денис Черышев
Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Барселона
ФК Валенсия
2
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Обамеянг забил дебютный мяч за «Барселону»

Ла лига: «Барселона» победила «Валенсию», «Реал» разгромил «Алавес» и другие матчи 25-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 3
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 1 : 1
19.02 23:00
Реал – Алавес
 3 : 0
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 1 : 1
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 1 : 4
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 - : -
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
21.02 23:00
Сельта – Леванте
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 23 1 4
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