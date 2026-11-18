Рубиалес может вернуться на пост президента RFEF после окончания дисквалификации

У бывшего президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса истек срок трехлетней дисквалификации, сообщает El Pais.

17 ноября завершилось действие санкции, наложенной Административным спортивным судом Испании (TAD). Дисквалификация ФИФА, также рассчитанная на три года, истекла еще в августе. Теперь Рубиалес может занимать руководящие должности в футболе.

По информации источника, окружение 49-летнего функционера обсуждает возможность вынесения вотума недоверия действующему президенту RFEF Рафаэлю Лоусану. При этом сам Рубиалес публично не объявлял о намерении вернуться на прежний пост. В федерации считают, что у него недостаточно сторонников для успешного проведения голосования.

Рубиалес возглавлял RFEF с 2018 по 2023 год. Он покинул должность после скандала на чемпионате мира среди женщин, когда во время церемонии награждения поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо без ее согласия.

В феврале 2025 года суд признал Рубиалеса виновным в сексуальном насилии и назначил штраф в размере 10 тысяч 800 евро. Ему также запретили приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года.