Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.

— Он заявил о себе в Зальцбурге, когда мы встречались с «Краснодаром», — сказал специалист в эфире Movistar. — Тогда увидел, что это игрок другого уровня. Логически мы ожидаем гораздо большего, чем дает нам сейчас. Мы приняли во внимание вопрос адаптации, но знали, что он отличается от типичного русского — экстраверт, прекрасно говорит по-английски.

Если вы сосредоточены, вам не нужно много времени на адаптацию. Поскольку он окружен хорошими игроками, мы уверены, что его производительность будет продолжать расти. И в скором времени мы сможем увидеть лучшего Смолова, это будет очень хорошо для нас.