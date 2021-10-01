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Клопп попал в шорт-лист на замену Кумана в «Барселоне»

08:32
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может продолжить карьеру в Испании, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, немецкий специалист попал в шорт-лист кандидатов, которые могут сменить Роналда Кумана в «Барселоне». Ранее сообщалось, что голландец не будет уволен до матча чемпионата Испании с «Атлетико», который пройдет 2 октября.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы стали чемпионами Англии, победителями Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также победителями клубного ЧМ.

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Сергей Разин все материалы автора

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