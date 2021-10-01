Клопп попал в шорт-лист на замену Кумана в «Барселоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может продолжить карьеру в Испании, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, немецкий специалист попал в шорт-лист кандидатов, которые могут сменить Роналда Кумана в «Барселоне». Ранее сообщалось, что голландец не будет уволен до матча чемпионата Испании с «Атлетико», который пройдет 2 октября.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы стали чемпионами Англии, победителями Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также победителями клубного ЧМ.