Клопп попал в шорт-лист на замену Кумана в «Барселоне»
08:32
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может продолжить карьеру в Испании, сообщает El Nacional.
По сведениям источника, немецкий специалист попал в шорт-лист кандидатов, которые могут сменить Роналда Кумана в «Барселоне». Ранее сообщалось, что голландец не будет уволен до матча чемпионата Испании с «Атлетико», который пройдет 2 октября.
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы стали чемпионами Англии, победителями Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также победителями клубного ЧМ.
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