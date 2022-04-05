Агент Бэйла: «Гарету не нужно ничего доказывать болельщикам. Через 20 лет они поймут, насколько он был хорош»

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла высказался о возможном уходе своего клиента из мадридского клуба.

«Гарету не нужно ничего доказывать болельщикам, — приводит слова Барнетта Cuatro. — Бэйл не сделал ничего плохого. Гарет тихий парень, который хочет играть в футбол, а не разговаривать с журналистами. Зачем ему объясняться? Через 20 лет они поймут, насколько он был хорош, и пожалеют о его уходе».

32-летний валлиец играет за «Реал» с 2013 года. В составе мадридского клуба он два раза становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.