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Агент Бэйла: «Гарету не нужно ничего доказывать болельщикам. Через 20 лет они поймут, насколько он был хорош»

Агент Бэйла считает, что болельщики пожалеют об уходе полузащитника из «Реала»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла высказался о возможном уходе своего клиента из мадридского клуба.

«Гарету не нужно ничего доказывать болельщикам, — приводит слова Барнетта Cuatro. — Бэйл не сделал ничего плохого. Гарет тихий парень, который хочет играть в футбол, а не разговаривать с журналистами. Зачем ему объясняться? Через 20 лет они поймут, насколько он был хорош, и пожалеют о его уходе».

32-летний валлиец играет за «Реал» с 2013 года. В составе мадридского клуба он два раза становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Источник: https://www.cuatro.com/deportes/futbol/liga/jonathan-barnett-carga-ancelotti-bale-madrid_18_3309346441.html
Гарет Бэйл
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 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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8.04 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 - : -
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
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11.04 22:00
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Реал

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Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

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Гомес Рауль де Томас

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Эспаньол

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Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

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Севилья

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