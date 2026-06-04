«Реал» заплатит «Бенфике» за Моуринью 15 миллионов евро вместо 7 миллионов из-за выборов президента

«Реал» уведомил «Бенфику», что выплатит 15 миллионов евро отступных за главного тренера Жозе Моуринью на следующей неделе, сообщает Record.

Стороны имели договоренности о подписании португальского специалиста, и мадридский клуб готов был выплатить 7 миллионов евро. Однако с июня, по контракту, отступные выросли до 15 миллионов евро. Задержка связана с проведением выборов президента «Реала».

В среду, 3 июля, президент «Реала» Флорентино Перес в прямом эфире сообщил, что после его победы на президентских выборов первыми подписаниями клуба станут Моуринью и защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, у которого заканчивается срок действия контракта 1 июля.

В сезоне-2025/26 «Реал» набрал 86 очков и стал вторым в чемпионате Испании. Победу в турнире одержала «Барселона» — 94 очка.