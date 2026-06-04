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4 июня, 03:06

«Реал» заплатит «Бенфике» за Моуринью 15 миллионов евро вместо 7 миллионов из-за выборов президента

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото AFP

«Реал» уведомил «Бенфику», что выплатит 15 миллионов евро отступных за главного тренера Жозе Моуринью на следующей неделе, сообщает Record.

Стороны имели договоренности о подписании португальского специалиста, и мадридский клуб готов был выплатить 7 миллионов евро. Однако с июня, по контракту, отступные выросли до 15 миллионов евро. Задержка связана с проведением выборов президента «Реала».

В среду, 3 июля, президент «Реала» Флорентино Перес в прямом эфире сообщил, что после его победы на президентских выборов первыми подписаниями клуба станут Моуринью и защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, у которого заканчивается срок действия контракта 1 июля.

В сезоне-2025/26 «Реал» набрал 86 очков и стал вторым в чемпионате Испании. Победу в турнире одержала «Барселона» — 94 очка.

Ибраима Конате.Перес объявил, что «Реал» договорился с Конате и Моуринью
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Футбол
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ФК Реал
Жозе Моуринью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2
 Реал 38 27 5 6 77-35 86
3
 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4
 Атлетико 38 21 6 11 62-44 69
5
 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6
 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7
 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8
 Р. Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9
 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10
 Р. Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11
 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12
 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13
 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14
 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15
 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16
 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17
 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18
 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19
 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20
 Овьедо 38 6 11 21 26-60 29
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38 тур
23.05 22:00 Алавес – Р. Вальекано 1 : 2
23.05 22:00 Бетис – Леванте 2 : 1
23.05 22:00 Сельта – Севилья 1 : 0
23.05 22:00 Эспаньол – Р. Сосьедад 1 : 1
23.05 22:00 Хетафе – Осасуна 1 : 0
23.05 22:00 Жирона – Эльче 1 : 1
23.05 22:00 Мальорка – Овьедо 3 : 0
23.05 22:00 Реал – Атлетик 4 : 2
23.05 22:00 Валенсия – Барселона 3 : 1
24.05 22:00 Вильярреал – Атлетико 5 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 25
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 23
Анте Будимир
Анте Будимир

Осасуна

 17
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 10
Педри
Педри

Барселона

 9
И К Ж
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 34 2 10
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 29 2 9
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 33 2 6
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