«Барселона» не сможет регистрировать новичков зимой, если никого не продаст
18:36
Директор «Барселоны» Матеу Алемани сообщил, что клуб не сможет регистрировать новичков в зимнее трансферное окно в случае, если никого не продаст.
«На сегодняшний день у нас нет возможности подписать кого-то в январе, но мы работаем над этим. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит Goal слова Алемани.
«Барселона» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 17 очками в 12 матчах. 6 ноября новым главным тренером сине-гранатовых стал бывший полузащитник команды Хави.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/bltfb10db62fe3da528
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