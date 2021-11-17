«Барселона» не сможет регистрировать новичков зимой, если никого не продаст

Директор «Барселоны» Матеу Алемани сообщил, что клуб не сможет регистрировать новичков в зимнее трансферное окно в случае, если никого не продаст.

«На сегодняшний день у нас нет возможности подписать кого-то в январе, но мы работаем над этим. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит Goal слова Алемани.

«Барселона» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 17 очками в 12 матчах. 6 ноября новым главным тренером сине-гранатовых стал бывший полузащитник команды Хави.