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Федор Смолов: «В какой-то момент я хотел перейти в «Зенит»

18:24
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram-эфире Александра Кержакова рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Зенит».

— В какой-то момент я хотел перейти в «Зенит», но «Краснодар» и «Зенит» не договорились, — рассказал Смолов. — Трансфер не состоялся. За полгода до ЧМ-2018 «Краснодар» был готов меня отпустить в «Зенит», но я отказался. Я хотел уехать в Европу и понимал, что в случае перехода в «Зенит» на меня будет совершенно другая цена.

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