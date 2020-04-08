Федор Смолов: «В какой-то момент я хотел перейти в «Зенит»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram-эфире Александра Кержакова рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Зенит».

— В какой-то момент я хотел перейти в «Зенит», но «Краснодар» и «Зенит» не договорились, — рассказал Смолов. — Трансфер не состоялся. За полгода до ЧМ-2018 «Краснодар» был готов меня отпустить в «Зенит», но я отказался. Я хотел уехать в Европу и понимал, что в случае перехода в «Зенит» на меня будет совершенно другая цена.