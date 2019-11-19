«Эйбар» продлил контракт с защитником Хосе Анхелем Диасом. Новое соглашение с 30-летним испанцем рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт «Эйбара».

Защитник в текущем сезоне примеры провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Летом им интересовалась «Севилья», но клубы не смогли договориться об условиях трансфера.

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