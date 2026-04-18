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18 апреля, 19:00

«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: трансляция финала Кубка Испании начнется в 22.00 мск

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграют в финале Кубка Испании 18 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграют в финале Кубка Испании в субботу, 18 апреля. Игра на стадионе «Ла Картуха» в Севилье (Испания) начнется в 22.00 по московскому времени.

Игру «Атлетико» — «Реал Сосьедад» покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ» и канале «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 21.30 мск, за 30 минут до стартового свистка. Также смотреть полуфинал Кубка Испании можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Кубок Испании. Финал.
18 апреля, 22:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Атлетико
2:2
Реал Сосьедад

Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Реал Сосьедад» можно изучать в матч-центре нашего сайта.

На предыдущей стадии «Атлетико» обыграл «Барселону» (4:3), а «Реал Сосьедад» — «Атлетик» Бильбао (2:0).

Кубок Испании: расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде, сетка турнира

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ФК Реал Сосьедад
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«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прямая трансляция финала Кубка Испании
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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