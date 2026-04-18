«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: трансляция финала Кубка Испании начнется в 22.00 мск

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграют в финале Кубка Испании в субботу, 18 апреля. Игра на стадионе «Ла Картуха» в Севилье (Испания) начнется в 22.00 по московскому времени.

Игру «Атлетико» — «Реал Сосьедад» покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ» и канале «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 21.30 мск, за 30 минут до стартового свистка. Также смотреть полуфинал Кубка Испании можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Кубок Испании. Финал.

18 апреля, 22:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Реал Сосьедад» можно изучать в матч-центре нашего сайта.

На предыдущей стадии «Атлетико» обыграл «Барселону» (4:3), а «Реал Сосьедад» — «Атлетик» Бильбао (2:0).

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