«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: трансляция финала Кубка Испании начнется в 22.00 мск
«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграют в финале Кубка Испании в субботу, 18 апреля. Игра на стадионе «Ла Картуха» в Севилье (Испания) начнется в 22.00 по московскому времени.
Игру «Атлетико» — «Реал Сосьедад» покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ» и канале «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 21.30 мск, за 30 минут до стартового свистка. Также смотреть полуфинал Кубка Испании можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).
Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Реал Сосьедад» можно изучать в матч-центре нашего сайта.
На предыдущей стадии «Атлетико» обыграл «Барселону» (4:3), а «Реал Сосьедад» — «Атлетик» Бильбао (2:0).
Кубок Испании: расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде, сетка турнира
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Вильярреал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Бетис
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|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Сельта
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Хетафе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
|Малага
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -