Романо: Давид Алаба летом покинет «Реал»
Защитник «Реала» Давид Алаба летом покинет клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт 33-летнего австрийца с мадридцами истекает летом 2026 года. Сейчас он может свободно вести переговоры с другими клубами.
Алаба выступает за «Реал» с лета 2021 года. В этом сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и не отмечался результативными действиями. Ранее защитник играл за «Баварию» и «Хоффенхайм».
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|И
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|О
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1
|Барселона
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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35 тур
36 тур
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38 тур
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
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