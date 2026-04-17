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17 апреля, 11:38

Романо: Давид Алаба летом покинет «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Реала» Давид Алаба летом покинет клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 33-летнего австрийца с мадридцами истекает летом 2026 года. Сейчас он может свободно вести переговоры с другими клубами.

Алаба выступает за «Реал» с лета 2021 года. В этом сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и не отмечался результативными действиями. Ранее защитник играл за «Баварию» и «Хоффенхайм».

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Давид Алаба
ФК Реал
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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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