Романо: Давид Алаба летом покинет «Реал»

Защитник «Реала» Давид Алаба летом покинет клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 33-летнего австрийца с мадридцами истекает летом 2026 года. Сейчас он может свободно вести переговоры с другими клубами.

Алаба выступает за «Реал» с лета 2021 года. В этом сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и не отмечался результативными действиями. Ранее защитник играл за «Баварию» и «Хоффенхайм».

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