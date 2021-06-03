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Депай готов подписать с «Барселоной» трехлетний контракт

14:13
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«Барселона» в ближайшее время может заключить контракт с форвардом «Лиона» Мемфисом Депаем, сообщает Diario Sport.

По данным источника, с 1 июля футболист станет свободным агентом, и каталонцы подпишут соглашение с нападающим до 2024 года. Сообщается, что в контракте голландца будет прописана небольшая сумма отступных. О переходе игрока будет объявлено, когда Роналд Куман продлит контракт с «Барсой».

В сезоне-2020/21 27-летний игрок провел 36 матчей в лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/

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