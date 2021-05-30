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Де Йонг надеется, что Куман останется в «Барселоне»

21:35
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о будущем главного тренера Роналда Кумана в команде.  

«Много о чем пишут. Я не общался ни с людьми из клуба, ни с Куманом, так что не в курсе, что происходит. Слышу то же самое, что и вы.

Не знаю, правда ли, что Куман уйдет, не могу судить. Могу сказать только, что у меня с ним хорошие отношения. Считаю, что он хороший тренер. Надеюсь, что он останется.

«Барселона» – один из главных клубов мира, если нет чемпионства, сразу начинается ворчание. Так что в этом смысле новости о Кумане меня не удивляют», - приводит слова де Йонга NU.nl.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кумана могут уволить с поста главного тренера. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Действующий контракт рассчитан до 2022 года. По итогам сезона-2020/21 команда набрала 79 очков и заняла 3-е место в ла лиге.

Дополнительная информация:

https://www.nu.nl/ek-voetbal/6136475/de-jong-niet-verbaasd-over-onrust-bij-barcelona-hoop-dat-koeman-blijft.html?redirect=1

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