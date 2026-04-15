«Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак», Роналду провел на поле 89 минут
«Аль-Наср» на своем поле победил «Аль-Иттифак» в матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:0.
Автором единственного гола стал Кингсли Коман, который отличился на 31-й минуте.
У гостей на 90+4-й минуте прямую красную карточку получил защитник Джек Хендри.
Португальский форвард хозяев Криштиану Роналду вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.
«Аль-Наср» не проигрывает с 12 января во всех турнирах. Команда с 76 очками возглавляет таблицу саудовской лиги. «Аль-Иттифак» с 42 баллами располагается на седьмой строчке.
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