«Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак», Роналду провел на поле 89 минут

«Аль-Наср» на своем поле победил «Аль-Иттифак» в матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:0.

Автором единственного гола стал Кингсли Коман, который отличился на 31-й минуте.

У гостей на 90+4-й минуте прямую красную карточку получил защитник Джек Хендри.

Португальский форвард хозяев Криштиану Роналду вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.

«Аль-Наср» не проигрывает с 12 января во всех турнирах. Команда с 76 очками возглавляет таблицу саудовской лиги. «Аль-Иттифак» с 42 баллами располагается на седьмой строчке.

Чемпионат Саудовской Аравии. 29-й тур.

15 апреля, 00:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)

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