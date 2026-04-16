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16 апреля, 00:16

Роналду похвалил фанатов «Аль-Насра» после победы над «Аль-Иттифаком»

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Иттифаком» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«+3. Отличная энергетика была от трибун!» — написал Роналду в социальной сети.

«Аль-Наср» с 12 января не проигрвыает во всех турнирах и с 76 очками возглавляет турнирную таблицу. «Аль-Иттифак» с 42 очками идет на седьмой строчке.

В этом сезоне 41-летний португалец сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 4 голевые передачи.

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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