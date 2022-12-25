«Если уйдем в Азию, российским детям в футболе не о чем станет мечтать». Открытое письмо Александру Дюкову от Игоря Рабинера

Эмоциональное обращение обозревателя «СЭ» к президенту РФС.

Наши клубы больше никогда не сыграют с «Реалом» и «Ливерпулем», а какому болельщику захочется смотреть на «Аль-Хиляль»?

Уважаемый Александр Валерьевич!

Исполкому РФС, который вы возглавляете, предстоит принять важнейшее решение в многолетней истории российского футбола. Вы стоите на перекрестке, по одну сторону которого — скоростной европейский автобан, пусть для России сейчас временно закрытый, а по другую — бездорожье восточной пустыни. Никаких «пятидесяти оттенков серого» — только две противоположности.

Я мало знаком с вами лично, Александр Валерьевич, поэтому мне сложно судить о вашем образе мышления. Но вы всегда представлялись мне человеком сколь закрытым, столь и трезвомыслящим, не склонным к крикливым популистским решениям. Вы действительно много занимались и занимаетесь детским футболом, на чем пиара себе особо не сделаешь, зато построишь будущее футбола своей страны.

Так вот: если вы решите идти из Европы в Азию, то, на мой взгляд, похороните футбол нашей страны и всё то, что до того пытались построить. И никому уже не будет нужна ни созданная вами Юношеская футбольная лига, ни любые другие реформы. Потому что выходцам из них негде, не с кем и незачем будет играть. И никто не захочет этот продукт смотреть.

Выход из УЕФА почти наверняка будет невозвратным. Просто подумайте: в этом случае наши клубы НИКОГДА больше на сыграют с «Реалом», «Ливерпулем» или «Миланом», а вершиной будет встреча с лучшей азиатской командой «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии — действующим победителем азиатской Лиги чемпионов.

Мы не сможем вернуться обратно (по крайней мере в обозримом будущем), даже если сейчас так считаем. Подобных прецедентов в истории еще не было. И УЕФА, и АФК слишком уважают себя, чтобы рассматривать такой переход России как временную стоянку. Разные источники из УЕФА неофициально намекают, что европейский союз не хочет лишаться России. Но означает это не то, что нас всегда готовы ждать обратно, а то, что, если мы уйдем, пути назад не будет! Там добровольного ухода не простят. А для АФК оскорбительно будет дать нам передышку на пару лет, прежде чем мы захотим назад в «высший свет», если даже к тому времени это станет возможным.

У детей в России не будет ориентиров, им не о чем в футболе станет мечтать. Уровень амбиций будет искусственно опущен во много раз. Резко упадут интерес публики, телевизионные рейтинги, а вслед за ними — суммы телеконтрактов и доходы клубов. Из лиги, уверенно входившей в десятку лучших в Европе, в Азии РПЛ рискует превратиться в проселочную футбольную дорогу.

Куда и зачем торопиться, принимая столь болезненное решение? Англию после трагедии на «Эйзеле» на пять лет дисквалифицировали из еврокубков в середине 1980-х — там что, футбол умер? Да «МЮ» в первом же сезоне после возвращения, 90/91, взял Кубок кубков, обыграв в финале не кого-нибудь, а «Барселону»!

Вложите деньги и силы на рывок в детско-юношеском футболе. Умерьте самомнение, в том числе финансовое, игроков и агентов, выстройте такую систему, в которой руководители клубов и те же агенты будут работать не на себя, а на отрасль. Устраивайте такой праздник вокруг важных матчей чемпионата и Кубка страны, какой удался перед «Спартак» — «Динамо» в уходящем году.

Никакого толку, никакой турнирной компенсации при переходе из УЕФА в АФК не будет. А будут (и то — если все стороны согласятся, что не факт) соревнования ради соревнований. Дикие средства, потраченные на перелеты, крохотные деньги в качестве призовых, годы и годы, чтобы привлечь к новой реальности хоть какой-то зрительский интерес.

Фото Global Look Press

«В краткосрочной перспективе — решение проблемы, в долгосрочной — самоубийство»

Вчера я получил письмо от известного футбольного человека, по сей день работающего в Азии. Вот что он на условиях анонимности написал: «Весь азиатский футбол — сплошная грязь. «Заряд» игроков, судейство, подтасовка результатов жеребьевок и т.д. Меньше детско-юношеских турниров. Значительно ниже уровень соперников. Логистика.

Ваши юноши в 15 лет будут играть с «заряженными» арабами, афганцами, которым будет по 18-19 лет. Ваши национальные сборные будут регулярно сталкиваться с судейским беспределом и некомпетентностью. Ваших тренеров будут обучать инструкторы из Мальдив, а тренерские лицензии АФК не признаются нигде в мире. АФК в год дает федерации 500 тысяч долларов. Сколько дает УЕФА? 4 миллиона, если не ошибаюсь?

Вы будете стабильно деградировать. И не смотрите на японцев, корейцев, Катар. Они не играют товарищеские матчи с азиатами, за счет этого и развиваются. Корейцы, японцы могут себе позволить приглашать на свои юношеские турниры бразильцев, уругвайцев, хорватов и т.д. Катар, Саудовская Аравия при подготовке к ЧМ-2022 платили огромные деньги и играли с европейцами, латиноамериканцами под руководством иностранных специалистов. За счет этого и прогресс. А вы себе такие товарищеские игры позволить не сможете вне зависимости от того, в какой будете находиться конфедерации.

Перейти в Азию вам будет легко. Вернуться в Европу будет сложно. И даже если в конце концов удастся — при возвращении вы снова потеряете время».

Другой человек из азиатского футбола, член оргкомитета ЧМ-2022 из Узбекистана Алишер Никимбаев, много лет проработавший и в федерации футбола этой страны, и в АФК, в нашем разговоре перед началом чемпионата мира на вопрос о переходе РФС в Азию был еще более категоричен: «В краткосрочной перспективе добровольный уход из Европы в Азию — это решение проблемы, в долгосрочной — самоубийство». Он долго рассказывал мне, что:

— в организации азиатского клубного футбола царит хаос. Два года назад азиатскую Лигу чемпионов расширили до 40 клубов «для развития футбола» (у них всегда это так называется), а теперь сокращают до 24, причем ни в одном из двух этих сезонов из-за пандемии нормально не протестировав систему с сорока клубами;

— за одну победу в групповом турнире азиатской Лиги чемпионов клубам платят 50 тысяч долларов, то есть шесть побед в группе = 300 тысяч долларов, что с учетом дистанций в Азии не покроет и расходов на выезды, а во втором азиакубке, Кубке АФК, за победы в группе призовых не платят вовсе, а за выигрыш всего турнира клуб получит 1 600 000 долларов (Лиги чемпионов — 4 миллиона). Для клубов Азии участие в клубном чемпионате мира приносит больше, чем в азиатской ЛЧ;

— в Азии есть лимит на легионеров. Еще в этом сезоне он вообще составляет 3+1 (три легионера и один игрок из Азии), со следующего — 5+1. То есть тому же «Зениту» нужно будет менять «бразильскую» концепцию и сокращать число легионеров.

Уверен, что вы, Александр Валерьевич, можете быстро провести намного более глубокое исследование последствий перехода в АФК, чем-то, что сообщили мои источники за полтора дня. Но даже мое беглое изучение вопроса приводит к выводу, что путь в Азию — кнопка, которая может взорвать российский футбол, превратить его в пыль. Не допустите этого!

Ведь, кроме всего прочего, вам никто ничего на бумаге не гарантировал. И глупее всего будет, унизив российский футбол самим фактом перехода на ступень ниже, еще и не получить при этом вожделенной турнирной практики. Просто подумайте, в каком свете мы при подобном развитии событий себя выставим.

Тренерский состав сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Дорога в никуда»

Никто сейчас не скажет, когда вне футбола сложатся обстоятельства, благоприятствующие возвращению России на международную футбольную сцену. Но происходящее не может быть бесконечным, и однажды это все равно произойдет. И тогда российским клубам очень сильно захочется в еврокубки. А если мы сейчас оттуда выйдем — всё, калитка захлопнется. Это дорога в один конец.

Прислушайтесь к мнению Олега Ивановича Романцева, который сказал в интервью «СЭ»: «Я категорически против перехода в Азию... Уровень тех, кто выступает в Азиатской конфедерации, не предполагает развития и движения вперед... Уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда».

Лучше не скажешь. А если возможности играть сейчас нет и еще какое-то время ее не будет... Лучше пропустить условных пять лет и вложить все деньги за это время в детско-юношеский футбол, а потом с новыми силами вернуться в Европу, чем с завтрашнего дня и навсегда играть в Азии.

Лучше сделать паузу, пересмотреть свои футбольные приоритеты и затем «голодными» заиграть против сильнейших, чем выходить на поле против оппонентов, которые не будут вызывать у наших игроков никакой мотивации. В случае перехода в Азию у нас в чемпионате за пару лет может никого не остаться.

Если мы хотим, чтобы у нас была хоть какая-то перспектива возвращения футбола, а не футбольчика — уходить из Европы нельзя. У вас, Александр Валерьевич, еще есть время, чтобы не запускать этот процесс.

Верю в вас и вашу футбольность.

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