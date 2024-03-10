Газзаев — о новой форме сборной России: «Надеюсь игра будет такая же яркая!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новый дизайн формы сборной России по футболу.

«Очень красивая и яркая форма! Надеюсь игра будет такая же яркая!» — сказал Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Российский футбольный союз (РФС) представил новую форму сборной России в рамках выставки-форум «Россия» на ВДНХ. Новая экипировка национальной команды была выполнена в сотрудничестве с российским брендом Jogel.