Дюков — о новой форме сборной России: «Мы использовали традиционные цвета»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал новую форму сборной России.

«Мы использовали традиционные цвета, а это красный. Единственное, меняются оттенки. Новый оттенок мне нравится. Второй комплект — белый и синий. Мы не увидели причин, чтобы менять традицию. Посчитали, экспериментировать неправильно», — сказал Дюков.

Презентация новой формы национальной команда прошла в рамках выставки-форум «Россия» на ВДНХ.

Первый матч в новом комплекте сборная России проведет с Сербией 21 марта. Игра пройдет на «ВТБ Арене».