Сборная России сыграет товарищеский матч с Сирией в Волгограде

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Сирии 19 ноября в Волгограде.

Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» и начнется в 19:30 мск. О дате начала продажи билетов на предстоящую встречу будет объявлено дополнительно.

Сирия занимает 92-е место в рейтинге ФИФА. В своем последнем матче подопечные Хосе Ланы уступили Таиланду со счетом 1:2.

Ранее стало известно, что команда Валерия Карпина 15 ноября сыграет с Брунеем в Краснодаре.