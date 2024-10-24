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Сегодня, 17:03

Сборная России сыграет товарищеский матч с Сирией в Волгограде

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Алексей Миранчук, Иван Обляков и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Сирии 19 ноября в Волгограде.

Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» и начнется в 19:30 мск. О дате начала продажи билетов на предстоящую встречу будет объявлено дополнительно.

Сирия занимает 92-е место в рейтинге ФИФА. В своем последнем матче подопечные Хосе Ланы уступили Таиланду со счетом 1:2.

Ранее стало известно, что команда Валерия Карпина 15 ноября сыграет с Брунеем в Краснодаре.

Источник: Официальный сайт РФС
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
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