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Сегодня, 16:47

В Иране заявили о готовности провести ответный товарищеский матч в России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор управления по совместным делам спортивных федераций Министерства спорта и молодежи Ирана Ахмад Намени в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном ответном матче против сборной России по футболу.

«Конечно, мы готовы сыграть в будущем. Если будет официальное предложение со стороны России, когда у нас будут свободные даты, тогда Федерация футбола рассмотрит это, и мы с удовольствием приедем в Россию», — сказал Намени «СЭ».

Матч между сборными России и Ирана в марте 2023 года прошел на стадионе «Азади» в Тегеране и завершился ничьей (1:1).

Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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