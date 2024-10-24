Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:12

В Иране позитивно оценивают возможный переход РФС в Азию: «Всегда рады видеть Россию рядом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор управления по совместным делам спортивных федераций Министерства спорта и молодежи Ирана Ахмад Намени в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Для перехода России в Азию надо получить согласие членов конфедерации и открепление РФС от УЕФА. Иран, в свою очередь, всегда рад видеть Россию рядом», — сказал Намени «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было решено, что переход в АФК без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября в Краснодаре
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Генич и другие комментаторы ответили на критику Карпина
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Популярное видео
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Пьянич призвал ФИФА вернуть Россию в международные турниры
Афганистан поддержал российских спортсменов: «Спорт — это не политика. Санкции в отношении России нужно убрать»
Великая рассказала, когда завершит профессиональную карьеру: «Каждый сезон задаю себе вопрос, зачем мне нужно фехтовать»
25 российских боксеров выступят на чемпионате мира по боксу (17-18 лет) с гимном и флагом
Пловец Коротышкин о выступлении россиян в нейтральном статусе: «Каждый делает свой выбор сам»
Свищев: «Чиновники из МОК действительно обзванивают коллег и рекомендуют отказаться от соревнований в России»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная России сыграет товарищеский матч с Сирией в Волгограде

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости