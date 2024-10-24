В Иране позитивно оценивают возможный переход РФС в Азию: «Всегда рады видеть Россию рядом»

Генеральный директор управления по совместным делам спортивных федераций Министерства спорта и молодежи Ирана Ахмад Намени в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Для перехода России в Азию надо получить согласие членов конфедерации и открепление РФС от УЕФА. Иран, в свою очередь, всегда рад видеть Россию рядом», — сказал Намени «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было решено, что переход в АФК без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.