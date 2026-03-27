Сафонов будет капитаном сборной России в игре с Никарагуа

Вратарь Матвей Сафонов выведет сборную России в качестве капитана в BetBoom матче с Никарагуа.

«Снова увидим Матвея Сафонова на поле стадиона в родном Краснодаре, но уже как капитана сборной России!» — сообщила пресс-служба сборной России.

27-летний Сафонов является уроженцем Краснодара. За местную одноименную команду он играл до июля 2024 года, когда перешел в «ПСЖ».

Россиянине встретятся с командой Никарагуа 27 марта. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени.

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