Овчинников — о совете Прюдомма: «Матч прошел — сразу вискарика. Но хорошего, литрушечку...»

Экс-вратарь сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении в «Бенфике» с легендарным голкипером Мишелем Прюдоммом.

— Каждый вратарь однажды получает по рукам. Самый тяжелый ваш случай?

— Вот хорошо, напомнили вы историю. Я приехал в Португалию с привычкой бросаться в ноги. Ко мне подошел Прюдомм: «Ты себя побереги, башку снесут». — «Миш, а как беречься-то? Ты же прыгаешь, не видишь, что там».

— В самом деле.

— Так он мне показал! А я, когда в ЦСКА работал, научил Помазуна и Торопа. Мяч идет к тебе, ловишь одной рукой, а второй прикрываешь висок. Прюдомм говорил: «Даже если попадут, не раскроят голову». Мне под тридцатник, вратарь сборной. Когда оказался рядом с Прюдоммом, осознал: я вообще стоять в воротах не умею.

— Ого!

— Да, это факт! Все делаю неправильно! Надо понимать, Прюдомм — лучший вратарь мира 1994 года. Уровень фантастический. Я решил: «Все равно тебя сожру, рано или поздно. Или ты от старости закончишь, или измором возьму». Прюдомм час тренируется — я два. Он два — я четыре. В какой-то момент говорит: «Русский, отстань, мне 40 лет...»

— «Дай закончить спокойно»?

— Да! Я к чему? Мы подружились, прекрасно общались. Тогда в России не было тренеров вратарей. Каждый сам доходил до тонкостей. А тут лучший голкипер мира мне подсказывает: «Так лови, так двигайся, здесь себя побереги».

— Какой совет особенно запомнился?

— Однажды говорит: «Я доиграл до 40, тебе почти 30. Хочешь дотянуть до 37 в воротах?» — «Очень!» — «Тогда слушай. Матч прошел — сразу вискарика. Но хорошего, литрушечку».

— Неплохо.

— Продолжает: «На второй день пивасик. Третий день просто лежишь дома, отдыхаешь. В четверг стретчинг, в пятницу предыгровая, в субботу матч. Потом повторяй». Я на него смотрю: издевается, что ли? А он серьезно: «Поверь! Взгляни на меня — я так до 40 доиграл».

— Невероятно!

— Это схема Прюдомма. Он уникальный, конечно. А совет его мне очень помог!

— Про литрушечку?

— Нет, про то, как висок прикрывать. Мой «Порту» играл в Лиге чемпионов с «Русенборгом». Там был нападающий Русфельдт. Нога 48-го размера.

— Неужели засадил?

— 90-я минута, идет пас вразрез, я прыгаю. Последнее, что вижу: бутса 48-го размера перед глазами. Нарочно пошел встык, чтобы нанести травму.

— Но не удалось?

— По руке попал. А метил — в голову. Я успел закрыться, после матча думаю: «Спасибо Прюдомму, пригодилось».