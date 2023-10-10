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10 октября, 23:43

Полузащитник «Наполи» Замбо-Ангисса не приехал в Москву на матч против сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Андре-Франк Замбо-Ангисса.
Фото Reuters

В пресс-службе «Наполи» в ответ на запрос «СЭ» рассказали, сможет ли полузащитник Андре-Франк Замбо-Ангисса принять участие в товарищеском матче сборной Камеруна против России.

Ранее издание Africa Top Sports сообщило, что Замбо-Ангисса получил мышечную травму во время матча 8-го тура серии А против «Фиорентины» (1:3). 27-летний камерунец был заменен на 31-й минуте матча.

«Замбо-Ангисса не вылетел в Москву, он остался в Италии, где продолжает свое восстановление», — сообщили «СЭ» в пресс-службе неаполитанцев.

Матч Россия — Камерун состоится в четверг, 12 октября в Москве. Начало игры — в 19.00 (мск).

Андре Замбо-Ангисса
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