Ондуа попробовал каравай по прилете в аэропорт Москвы на матч со сборной России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа попробовал каравай в аэропорту по прилете на товарищеский матч со сборной России.

Хавбек «Серветта» вместе с национальной командой Камеруна прибыл в Москву.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.