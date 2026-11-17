Глава «Росатома» Лихачев: «Делаем все, чтобы помочь снять ограничения со сборной России»

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что корпорация помогает российским властям добиваться снятия ограничений со сборной по футболу. Он также рассказал, за карьерой каких российских игроков следит с особым вниманием.

«Мы скучаем по большому футболу. Мечтаем о возвращении на мировой уровень после несправедливых ограничений. И к каждому товарищескому матчу относимся с огромным вниманием. Не упускаем возможности посмотреть игру и на стадионе, как это было в Екатеринбурге. Вообще, последние игры сборной оставили хорошее впечатление. Матчи с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном», — цитирует Лихачева RT.

Глава «Росатома» также отметил выступления российских футболистов за рубежом, отдельно выделив вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова и полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова.

«Конечно же, приятно видеть наших легионеров. Конечно, это Матвей Сафонов. Но вот наши симпатии в первую очередь направлены на Алексея Батракова. Мы с волнением следим за его карьерой в «Галатасарае». Турция — наша дружественная страна. У нас большое количество других направлений взаимодействия с Турецкой Республикой. И мы, конечно, желаем, чтобы Алексей так же был в «Галатасарае» востребован, как сегодня «Росатом» востребован в турецкой промышленности», — отметил Лихачев.

Он подчеркнул, что корпорация продолжает поддерживать усилия по возвращению российской сборной на международную арену.

«Очень скучаем по уже не товарищеским, а конкурентным матчам. Делаем все со своей стороны, чтобы помочь нашим властям снять эти ограничения. Постоянно поднимаем эти вопросы. И, конечно же, мы очень верим в нашу сборную и очень ее любим», — заявил глава «Росатома».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

17 ноября сборная России проводит в Краснодаре BetBoom товарищеский матч с Венесуэлой. Встреча началась в 19:00 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.