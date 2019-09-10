Магомед Оздоев: «Надо обыграть Шотландию и выходить на Евро»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев оценил сложную победу над Казахстаном (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Казахстан оборонялся всей командой, но у нас были моменты, мы хорошо вскрывали оборону соперника. Хорошо, что забили. Недонастроя не было — просто тяжело входили в игру. Матч в Шотландии, перелет, матч на второй день. Сложилось так, как сложилось — главное, что выиграли. Сейчас важно обыграть Шотландию, а потом Кипр, чтобы выйти на чемпионат Европы. Разницы, с какого места в группе мы это сделаем, нет. (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира