Лунев рассказал о причинах скандала в аэропорту

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту "Внуково".

- Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время. Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали, - цитирует футболиста "Рен ТВ". - Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях...

Ранее сообщалось, что футболист на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь домой – в Санкт-Петербург.

Конфликт произошел в среду в районе 11 утра – сборная России к тому времени уже вернулась из Нижнего Новгорода, где проводила матч отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0). Лунев в игре участия не принимал.

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