Лунев рассказал о причинах скандала в аэропорту

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту "Внуково".
- Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время. Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали, - цитирует футболиста "Рен ТВ". - Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях...
Ранее сообщалось, что футболист на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь домой – в Санкт-Петербург.
Конфликт произошел в среду в районе 11 утра – сборная России к тому времени уже вернулась из Нижнего Новгорода, где проводила матч отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0). Лунев в игре участия не принимал.
Дополнительная информация
http://ren.tv/novosti/2019-06-12/vratar-sbornoy-rf-andrey-lunev-obyasnil-skandal-vo-vnukovo?fbclid=IwAR3YEAXR2EOjvlKzCmwu9Iw7Tpw7gfw9F8Qyc40apBTMKkqwmyF9odIuhg4