Глебов заявил, что в сборной России не обсуждают возможное назначение Карпина в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Данил Глебов прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина в московский клуб.

— В сборной обсуждаете тему прихода Карпина в «Динамо»?

— Нет. На самом деле нет. Особо и времени нет, идет подготовка к матчам, — сказал Глебов.

— Спрашивали у Карпина, когда первая тренировка?

— Была информация в медиа, что 16-го числа, — цитирует Глебова «РБ Спорт»