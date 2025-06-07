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7 июня 2025, 22:14

Глебов заявил, что в сборной России не обсуждают возможное назначение Карпина в «Динамо»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Динамо» и сборной России Данил Глебов прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина в московский клуб.

— В сборной обсуждаете тему прихода Карпина в «Динамо»?

— Нет. На самом деле нет. Особо и времени нет, идет подготовка к матчам, — сказал Глебов.

— Спрашивали у Карпина, когда первая тренировка?

— Была информация в медиа, что 16-го числа, — цитирует Глебова «РБ Спорт»

Источник: РБ Спорт
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Валерий Карпин
Данил Глебов
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ФК Динамо (Москва)
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