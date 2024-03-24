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Сегодня, 14:51

Футболисты сборной Парагвая покинули Сочи после отмены матча с Россией

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе сборной Парагвая сообщили «СЭ», что команда покинула тренировочный сбор в Сочи после отмены товарищеского матча против национальной команды России.

Ранее южноамериканская сборная готовилась к игре на территории футбольного центра «Мацеста».

«Футболисты сборной Парагвая уже вернулись на родину. Лишь малая часть игроков в данный момент находится в Турции. Они также скоро вылетят в Асунсьон», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сборной.

23 марта стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен из-за теракта в Московской области.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.

Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
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