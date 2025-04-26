Дуглас Сантос не принял решения выступать за сборную России или Бразилии

Технический директор агентства TFM Agency, Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении футболиста за сборную России.

— Дугласу не нужно было принимать никакого решения. Его до сих пор не вызывали ни в одну сборную. Как я всегда говорю, тут нет места для спекуляций, — сказал Фрейтас «СЭ».

Дуглас перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. Ранее защитник получил российское гражданство и попал в предварительный состав национальной команды на мартовские товарищеские матчи, однако в окончательном списке футболиста не оказалось.