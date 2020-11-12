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Черчесов: «Зобнин почувствовал дискомфорт. Бакаев не в тех кондициях»

23:22
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в товарищеском матче со сборной Молдавии (0:0) не играли Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.

— Почему Зобнина и Бакаева не было в заявке?

— Зобнин вчера почувствовал после пяти минут тренировки почувствовал дискомфорт. Сделали МРТ, она ничего страшного не показала. А Бакаев не в тех кондициях, что надо, последние матчи особо не играл. Будем готовить к следующим играм. (Константин Алексеев)

Молдавия — Россия

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