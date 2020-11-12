Черчесов: «Зобнин почувствовал дискомфорт. Бакаев не в тех кондициях»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в товарищеском матче со сборной Молдавии (0:0) не играли Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.

— Почему Зобнина и Бакаева не было в заявке?

— Зобнин вчера почувствовал после пяти минут тренировки почувствовал дискомфорт. Сделали МРТ, она ничего страшного не показала. А Бакаев не в тех кондициях, что надо, последние матчи особо не играл. Будем готовить к следующим играм. (Константин Алексеев)