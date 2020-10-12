Черчесов оценил уровень сборной Турции
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил уровень игры сборной Турции после матча Лиги наций (1:1).
— Мы ожидали, что турки по сравнению с сентябрем прибавили. У них чемпионат стартовал. И в других странах тоже. Игра с немцами мое предположение подтвердила. Это другая команда, чем месяц назад. Мой коллега может ротировать состав. Играло пять новых игроков по сравнению с матчем с Германией. Они индивидуально сильны. А еще добавили в командной игре. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.