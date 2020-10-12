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Черчесов оценил уровень сборной Турции

00:40
Станислав Черчесов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил уровень игры сборной Турции после матча Лиги наций (1:1).

— Мы ожидали, что турки по сравнению с сентябрем прибавили. У них чемпионат стартовал. И в других странах тоже. Игра с немцами мое предположение подтвердила. Это другая команда, чем месяц назад. Мой коллега может ротировать состав. Играло пять новых игроков по сравнению с матчем с Германией. Они индивидуально сильны. А еще добавили в командной игре. (Наталья Юрина)

Россия — Турция

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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