Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020 оценил календарь сборной России на предстоящем турнире.

— Я не изучал ни Финляндию, ни Уэльс. В футбольном мире Уэльс звучит статусно. Другое дело, что финны достаточно легко квалифицировались, и многие игроки у них выступают в зарубежных чемпионатах. Чего греха таить — надо их системно изучить.

— Как вам календарь?

— Начинать с Бельгией — минус. Заканчивать с датчами тоже минус. Но два минуса дают плюс. Скажет так, философски.

— А почему минус? Потому что решающий матч в конце и на выезде.

— В любом случае этот матч был бы решающим. Что бы ни сделал до этого.

— А то, что матч выездной — третий минус?

— Это не минус, это данность. (Дмитрий Зеленов)

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